Melkveehouders voeren actie bij Danone tegen beperking melkleveringen JL

05 september 2018

12u28 0 Rotselaar Een dertigtal jonge melkveehouders heeft vandaag actie gevoerd bij voedingsbedrijf Danone in Rotselaar. Ze protesteerden tegen de groeibeperking van twee procent die de zuivelproducent wil gaan opleggen aan haar leveranciers van melk. De actievoerders overhandigden een symbolische 'sollicitatiebrief voor een job met een toekomst' aan de lokale directie.

Volgens de jonge melkveehouders worden zij door deze maatregel het hardst gestraft en beperkt deze hun toekomstmogelijkheden. "Als jonge starters hebben we in het verleden op basis van een toekomstvisie een financieel plan opgesteld dat door deze maatregel maar moeilijk kan gerealiseerd worden. De opgelegde groeibeperking komt immers neer op een groeistop. Sommigen onder ons bouwden bijvoorbeeld een nieuwe stal of investeerden in het optimaliseren van de melkproductie per koe, onder meer omdat we destijds het signaal kregen dat er nooit genoeg melk kan zijn", aldus woordvoerder Bram Agten.

Duurzaamheidseisen

De melkveehouders zijn ook ontevreden over de bijkomende duurzaamheidseisen die Danone eenzijdig wil gaan opleggen. "We zijn zeker niet tegen duurzaamheid en zijn zeker bereid om extra maatregelen te nemen, maar ze moeten realistisch en haalbaar zijn voor ons. Het moet gezond blijven zowel voor de consument, het dier, de onderneming als de melkproducent", aldus Agten.

Tijdens het gesprek vanmorgen liet de Danone-directie nog niet in haar kaarten kijken. Agten hoopt op een positief, constructief overleg met de directie en een duurzame toekomst voor alle betrokkenen.