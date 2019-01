Meer dan 300.000 fietsers gebruikten Demerdijk Werchter in 2018 Kim Aerts

25 januari 2019

14u46 0 Rotselaar De provincie Vlaams-Brabant heeft vorig jaar op verschillende locaties gemeten hoeveel fietsers passeren. Het meetpunt op de Demerdijk in Werchter registreerde in 2018 301.352 fietsers. Een record, al werden de hoogste pieken wel genoteerd tijdens Rock Werchter.

“Om het bovenlokaal fietsnetwerk en de fietssnelwegen te monitoren, investeerden we de voorbije jaren in 19 vaste tellocaties”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. De teller in Wilsele registreert fietsers sinds april 2012. In 2012 werden er gemiddeld 505 fietsers per dag geregistreerd. In 2018 is dit aantal met 74% gestegen tot gemiddeld 879 fietsers per dag. Op de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel werden 299.624 fietsers geregistreerd. Een andere populaire routes is de fietssnelweg Leuven-Mechelen met 294.796 fietsers geteld in Herent. Op de kanaalroute Halle-Brussel werden zo 245.220 mensen op de fiets geteld en in het park van Tervuren 222.547 tweewielers. In september vorig jaar telde de provincie Vlaams-Brabant fietsers op 14 locaties in de Vlaamse Rand rond Brussel. De provincie registreerde 153.000 fietsverplaatsingen of 60% meer dan tijdens de telling op dezelfde locaties in 2014. De populairste routes zijn de jaagpaden richting Halle en Vilvoorde. “Opvallend is dat we, ondanks het feit dat heel wat werken aan de fietspaden nog in planfase zijn en dus nog niet uitgevoerd werden, toch een sterk stijgende trend waarnemen. Het aantal fietsers groeit het meest op de brede fietspaden die afgescheiden zijn van het autoverkeer”, aldus de gedeputeerde. “Toch zal het aantal fietsers nog moeten verdubbelen om de doelstelling uit de FietsGEN-studie van 20% fietsgebruik in 2020 te halen. We gaan tijdens de volgende zes jaar voor minstens honderd kilometer bijkomende fietspaden.” De provincie leent mobiele telapparaten uit aan verschillende gemeenten en begeleidt hen bij het tellen. Het gaat om Aarschot, Bekkevoort, Diest, Haacht, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Kampenhout, Kortenaken, Liedekerke, Rotselaar, Ternat, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Zoutleeuw.