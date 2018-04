Maurice en Josefine zijn gouden koppel 05 april 2018

Maurice Van den Eynde en Josefine Jacobs uit de Preterstraat in Werchter (Rotselaar) waren op 30 maart precies 50 jaar getrouwd. Maurice (71) groeide op in Baal en deed zijn hele loopbaan zelfstandig vervoer van groenten en fruit. Josefine (71) werd geboren in Gelrode en werkte mee in de familiezaak. Ook zij reed een 20-tal jaar met de vrachtwagen. Er kwamen twee kinderen, en vier kleinkinderen. Maurice is als bestuurslid van Landelijke Gilde Werchter en verzamelaar van oude tractoren medeorganisator van de jaarlijkse Werchterse Tractorkerstlichtparade. Ook bij de fanfare De Vlaamse Leeuw is hij actief. Josefine kweekt als actief lid van de fuchsiaclub nog graag fuchsia's en houdt van wandelen.





(SPK)