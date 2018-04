Massaal in de rij voor een ijsje 19 april 2018

02u28 0

Met een temperatuur die in de zon vlot tot boven de 25 graden uitsteeg - in Werchter gaf de thermometer op het dak van een handelszaak zelfs 33 graden aan -, deden de ijsverkopers gisteren gouden zaken. Aan ijssalon 't Ijshoorntje in Rotselaar was het gisternamiddag zelfs geduldig aanschuiven om aan een ijsje te geraken - voor de vriestoog boordevol lekkers vormde zich in de namiddag een lange wachtrij. "Het is normaal dan dat mensen bij de eerste felle zonnestralen echt naar de zomer verlangen, en ze zin hebben in een ijsje", weet zaakvoerster An Philipsen. "De bestverkochte smaak? Dat blijft de traditionele vanille", aldus de Rotselaarse ijsroombereidster. (SPK)