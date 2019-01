Man komt om het leven op E314 in Rotselaar Kim Aerts

30 januari 2019

Bij een ongeluk tussen drie auto’s is dinsdagavond omstreeks 21.30 uur een man om het leven gekomen op de E314, net voor de snelwegparking in Rotselaar richting Lummen. Het dodelijke slachtoffer was vermoedelijk de bestuurder van een witte bestelwagen. De camionette tolde bijna 180 graden om zijn as en kwam tot stilstand tegen de vangrail. De andere twee wagens belandden op de linkerrijstrook en de pechstrook. Het Leuvense parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Door het ongeval was urenlang maar een rijstrook beschikbaar. De brandweer in Leuven zorgde voor signalisatie tijdens de vaststellingen. De drie wagens moesten getakeld worden. De toestand van de andere slachtoffers is nog onduidelijk.