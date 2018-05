Maandlang gratis busabonnement voor leerlingen 30 mei 2018

De leerlingen uit Rotselaar die in september de overstap maken naar het middelbaar, krijgen een gratis een Buzzy Pazz van De Lijn. Door een overeenkomst tussen de gemeente Rotselaar en De Lijn kunnen zo'n 350 leerlingen een maand (van 1 tot en met 30 september) gratis gebruik maken van de diensten van vervoersmaatschappij De Lijn. Op die manier kunnen ze het openbaar vervoer van en naar hun nieuwe school uitproberen. Met deze actie wil de gemeente jongeren warm maken voor het openbaar vervoer. De doelgroep van 12-jarigen is immers een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Kortelings wordt bekeken hoe de abonnementen verdeeld zullen worden. (SPK)