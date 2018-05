Louis en Julia blazen zeventig huwelijkskaarsjes uit 31 mei 2018

Lodewijk 'Louis' De Mol (95) en Juliana 'Julia' Arnaerts (96) hebben onlangs de zeventigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze mogen zich dus een platina koppel noemen. Hij is afkomstig uit Holsbeek, zij uit Wezemaal. Louis werkte als technicus in een Brusselse garage en bij Sarem in Leuven. Hij beëindigde zijn loopbaan bij Remy in Wijgmaal. Ook werkte hij als automechanieker in bijberoep. Julia nam het huishouden en de zorg voor hun twee dochters op zich. Intussen hebben ze ook al twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het koppel woont nog steeds zelfstandig. Julia kookt zelfs nog dagelijks met de door Louis gekweekte groenten.





(SPK)