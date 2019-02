Louche ‘kredietmakelaar’ moet huis teruggeven aan slachtoffer (71) Kim Aerts

25 februari 2019

21u38 5 Rotselaar Er raken steeds meer slachtoffers bekend van de inhalige kredietmakelaar Kris B. (55) uit Rotselaar. Een 71-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem kreeg 98.000 euro van B. voor haar huis met een waarde van 230.000 euro. Ze belandde uiteindelijk op straat door hem, maar ze haalde haar gelijk voor de rechtbank.

“Een gewiekste oplichter die niet verlegen zit om een leugen”, zo omschrijven de meeste slachtoffers Kris B. Die verklaarde aan deze krant dat hij geen weet heeft van slachtoffers van zijn maffiapraktijken. Maar de Leuvense burgerlijke rechtbank beval B. in april vorig jaar nog om het huis van een bejaarde dame uit Scherpenheuvel-Zichem terug te geven. “De rechtbank is van oordeel dat Immovite.be bvba bij het afsluiten van de overeenkomsten misbruik maakte van de zwakke positie van de benadeelde partij.” Verder heeft het vonnis het over “een constructie waarbij de wederzijdse prestaties manifest onevenwichtig zijn.” De rechter verklaarde de verkoopsovereenkomst nietig. Maar de familie van de zeventiger slaakt allerminst een zucht van verlichting. “Hij stond hier met een dading te zwaaien om af te zien van gerechtelijke stappen. Het heeft ons al handenvol geld gekost”, vertelt dochter Patricia. Zij kreeg pas argwaan in 2016 toen haar moeder op straat belandde.

Uit huis gezet

“Plots werd ze gedwongen uit haar huis gezet door de vrederechter omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Toen kwamen we erop uit dat het huis niet meer van haar was. We hebben meteen verzet aangetekend. Mijn moeder heeft nooit willen vertellen hoe ze met hem in contact is gekomen. Ze was toen al ouder en had geen kennis van zaken.” B. zocht de vrouw op in 2013. Omdat ze financiële problemen had en niet beter wist, ging ze in op zijn voorstel om het huis, met geschatte waarde van 230.000 euro, te verkopen voor 115.000 euro. Maar van dat bedrag hield hij opnieuw de registratierechten af, zodat er uiteindelijk nog 98.000 euro over bleef. Maar die praktijk is manifest in strijd met de Woninghuurwet. Opnieuw speelde de kredietverstrekker onder één hoedje met zijn compagnon de route, een notaris uit Werchter.

Daarna stelde hij met Immovite bvba een huurovereenkomst op zodat de vrouw 595 euro moest betalen om in het huis te blijven wonen. Voor de rechter beweerde B. dat dit bedrag ver onder de marktprijs lag en in het voordeel was van de vrouw. Maar ook daar volgde de rechtbank de redenering van B. niet. “Immovite bvba wist dat ze kampte met liquiditeitsproblemen en dat ze alle mogelijke constructies in overweging zou nemen om een oplossing vinden.”

De vrouw ging overstag omdat ze werd wijsgemaakt dat ze haar huis kon terugkopen. B. beloofde ook dat als ze daar niet in slaagde, hij haar alsnog 40.000 euro zou toesteken. Ondertussen loopt er bij het Leuvense gerecht een strafklacht met minstens acht burgerlijke partijen tegen de ex-bankier. “Maar ik vrees dat dit nog maar het topje van de ijsberg is als je weet dat in het kadaster een 80-tal huizen op zijn naam staan”, vertelt hun advocaat Eric Van Hauwermeiren. Volgende maand moet B. zich ook verantwoorden in de rechtbank in Dendermonde.