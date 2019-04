Leerlingen Montfortcollege lopen (virtueel) over de sporen en ontdekken gevaren: “Zo eng is dat toch niet, jong” KAR en ADPW

04 april 2019

17u03 0 Rotselaar “Loop nooit op de sporen.” Met die missie trok Infrabel donderdag naar het Montfortcollege in Rotselaar. Aan de spoorwegovergang aan de achterzijde van de school stierf in 2003 de 13-jarige Jana Meynaerts. Via virtual reality konden haar leeftijdsgenoten ervaren hoe gevaarlijk het is om je op de sporen te begeven. Al kwam de boodschap niet altijd even goed aan. “Zo eng was het niet”, klonk het bij de meeste scholieren.

Om te beginnen kregen de leerlingen nog eens ingepeperd van spoorwegberheerder Infrabel dat spoorlopen ‘not done’ is. België telt 6.515 kilometer aan sporen wat overeenstemt met 1.713 overwegen. “Een studie onthulde onlangs nog hallucinante resultaten. Bijna de helft van de Belgen negeerde het voorbije half jaar de verkeersregels aan overwegen”, vertelt woordvoerder Frédéric Petit. “In 2018 vielen nog 13 doden door het niet respecteren van de regels. Vier daarvan hadden als oorzaak het spoorlopen. Vooral scholieren gaan nog regelmatig langs gesloten slagbomen slalommen en dat is een mentaliteit die er uit moet.”

“Niet zo eng”

Na de theorie volgde de praktijk. Iedere leerling kreeg een VR-bril met headset om in ‘The Floor’ - een trillend podium - aan den lijve te ondervinden hoe gevaarlijk spoorlopen kan zijn. In het filmpje volgen ze een jongen die wanneer het belsignaal gaat plots de sporen oversteekt. Een trein dendert voelbaar voorbij en het beeld wordt zwart. “Je voelde en hoorde de trein wel aankomen, maar zo speciaal vond ik het niet”, reageert Latijnstudent Rani (15) uit Wilsele. “Als je genoeg gezond verstand hebt en je bent je leven niet beu, dan weet je dat je dat niet moet doen.” Een andere groep meisjes beaamt. “Je zag ook niet super veel. Zo eng was het niet.”

Spoorwegtunnel

Aan de spoorwegovergang aan de achterzijde van de school stierf in 2003 de 13-jarige Jana Meynaerts. Zij zat op internaat op het Montfortcollege. Enkele jaren geleden werd de overweg er afgesloten voor doorgaand verkeer en kwam er een fiets-en voetgangerstunnel. Aan de spoorwegovergang aan de Langestraat in Wezemaal hoopt Infrabel hetzelfde te verwezenlijken. Gemotoriseerd verkeer zou er dan ook ondergronds gaan. “Het vooropgestelde doel is om in 2021 te beginnen met de werken voor de bouw van een nieuwe tunnel voor alle weggebruikers ter vervanging van de bestaande overweg Langestraat in Wezemaal. Momenteel is men bezig met de verfijning van het voorontwerp voor de bouw van de tunnel en dit zal opnieuw worden besproken met de gemeente”, aldus Petit.