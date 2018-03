KWB Werchter speelt 'Stilte a.u.b.' 01 maart 2018

Het toneelgezelschap van KWB Werchter speelt vanaf 16 maart de komedie 'Stilte a.u.b.', naar het Britse 'Noises Off' van Michael Frayn.





Een reizend gezelschap repeteert een komedie met een ongelooflijke idiote plot. Er is slechts één probleem: een enorm tijdskort. De regisseur is volledig in paniek en de grote première dreigt een ramp te worden. Komt het na een dramatische algemene repetitie en een opvoering vanuit de coulissen uiteindelijk nog goed? Bijzonder is dat het toneelgezelschap voor de deurenkomedie een beroep doet op een groot, enkele malen draaiend decor.





De voorstellingen vinden plaats op 16, 17, 22, 23 en 24 maart in Cultuurhuis 'De Jack-Op', Amerstraat 1 in Werchter. Aanvang telkens om 20 uur (zondagnamiddag 15 uur). Reserveren aan 9 euro via toneel@kwbwerchter.be of 0495/53.25.50.





