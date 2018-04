Kunsttentoonstelling Menart 2018 16 april 2018

De Rotselaarse Cultuurdienst en vzw Den Ateljee houden van zondag 29 april tot en met zondag 6 mei de voorjaarskunsttentoonstelling Menart. Ditmaal stellen keramist Geert Van der Borght en grafisch kunstenaar Paul Dumont tentoon. Op weekdagen is de tentoonstelling in Gemeenschapscentrum 'de Mena' langs de Provinciebaan 2 in Rotselaar toegankelijk van 19 tot 21 uur. Op zaterdag, zondag en 1 mei is dat van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.





Met de kunstverkoop wil Den Ateljee, een dagcentrum uit Wezemaal dat een zinvolle dagbesteding biedt aan volwassenen met een lichamelijke beperking, extra middelen ter ondersteuning van haar werking verwerven. (SPK)