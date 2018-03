Kunstenaars werken aan 'rondreizende tentoonstelling' 29 maart 2018

15 kunstenaars van Kunstkring 't alent uit Werchter werken aan een 'rondreizende tentoonstelling'. De expositie 'Diep in het geheugen van papavers' kadert in de herdenking van einde van WO I, 100 jaar geleden, en zal in het najaar te bewonderen zijn in Rotselaar (De Molen, 8/09 tot 30/09), Tildonk (Engelenburcht, 6/10 tot 14/10), Wilsele (Schuur van A, 20/20 tot 28/10), Meerbeek (Pachthof 7 slapers, 3/11 tot 18/11) en Werchter (Jack-Op, 23/11 tot 2/12). "Vijftien kunstenaars laten zich inspireren door dit oorlogsverleden", zegt curator Maurice Heymbeeck. "Bij verkoop van een werk schenken ze een deel van de opbrengst aan Artsen zonder Grenzen." Meer info: www.talentwerchter. be.





(SPK)