Kristof en Hilde trekken samen lijst sp.a 25 april 2018

02u52 0 Rotselaar De leden van sp.a Rotselaar hebben de lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aangeduid. Zoals gebruikelijk bij sp.a Rotselaar werden de eerste drie plaatsen verdeeld onder de drie deelgemeentes. Kristof Vandenplas (35) uit Rotselaar en Heidi Pittomvils (40) uit Wezemaal trekken samen onze lijst. Geert Geuvens uit Werchter zal de derde plaats innemen.

Vandenplas is sinds 1999 een vaste waarde bij sp.a Rotselaar en in de socialistische beweging. Van 2007 tot 2012 zetelde hij in de OCMW-raad en bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd hij rechtstreeks tot gemeenteraadslid verkozen. In 2016 keerde hij doelbewust terug naar het Rotselaarse OCMW, om er als raadslid en lid Bijzonder Comité Sociale Dienst zijn mandaat voort te zetten.





Heidi is een nieuwe enthousiaste kandidate met reeds wat politieke ervaring als OCMW-raadslid voor sp.a Holsbeek. Vanuit haar professionele achtergrond als leerkracht Frans en Spaans wil zij zich onder meer inzetten voor een kwaliteitsvol gemeentelijk basisonderwijs met een plaats voor elk kind. De lijst zal worden geduwd door Wim Ivens en Francine Meeus, een duo met heel wat politieke ervaring. (SPK)