Kraanman stoot op vier obussen 18 mei 2018

02u34 0 Rotselaar Tijdens graafwerken op een bouwwerf in de Kerzestraat in Wezemaal, aan de voet van de Wijngaardberg, zijn gistermiddag vier obussen uit WOI opgegraven.

Er was niet meteen gevaar voor de omgeving, maar bewoners van het naburige huis moesten hun woning een tijdje verlaten. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse maar de springtuigen bleken ongevaarlijk. Het was Danny Gaethofs (49) van de gelijknamige bouwfirma uit Paal die op de bouwwerf met zijn graafmachine op de vier obussen stootte. "Ze zaten ongeveer op een meter diepte. We zijn meteen gestopt met graven en hebben de politie gebeld. Die hebben op hun beurt de ontmijningsdienst verwittigd", vertelt Gaethofs. "De werken lagen een halve dag stil. Maar de obussen bleken zonder gevaar. Ze lagen mooi langs elkaar en zagen er verroest uit. Ze waren ook omringd door zilveren korrels, precies een spijkerbom. Als we er de komende dagen nog vinden, moeten we ze gewoon voorzichtig aan de kant leggen", aldus de kraanman. De springtuigen bleken afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog. DOVO nam de obussen mee om ze gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Ook de brandweer kwam ter plaatse maar die konden niet veel betekenen. Omstreeks 16 uur konden de werken op de werf hervat worden. (SPK/KAR)