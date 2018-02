Koppel opent huiskamerrestaurant WALTER (29) EN LISA (27) ENIGE WERKNEMERS VAN GASTRONOMISCH RESTO WALD SVEN PONSAERTS

23 februari 2018

02u31 0 Rotselaar In Rotselaar opent op 27 februari het nieuwe gastronomisch huiskamerrestaurant Resto Wald. Uitbaters Walter Bouterse en Lisa Claes zullen de zaak met z'n tweeën, zonder extra personeel, uitbaten: hij in de keuken en zij in de zaal. "Met maximaal 16 couverts per shift willen we het bewust allemaal kleinschalig én gezellig houden", zegt het jonge horecakoppel.

Op de hoek van de Provinciebaan met de Hellichtstraat in Rotselaar, waar voorheen Bloemenwinkel Pand 33 was gevestigd, opent dinsdag het nieuwe gastronomisch huiskamerrestaurant Resto Wald. De jonge, enthousiaste uitbaters Walter Bouterse (29) en partner Lisa Claes (27) verwelkomen er hun gasten in een trendy en warm interieur. "Gezellig én kleinschalig. Want we willen dit restaurant enkel met ons tweetjes draaiende houden: Walter als chef achter de potten, en ik in de zaal. Want zet mij vooral niet in de keuken...", lacht de Rotselaarse Lisa, een nichtje van burgemeester Claes.





"Dat is ook al jarenlang onze taakverdeling", vertelt de uit het Rotterdamse afkomstige Walter. "Want sinds we mekaar leerden kennen, werkten we al samen in verschillende binnen- en buitenlandse restaurants, waaronder Le Valduc in Hamme-Mille. Tot vorig jaar waren we ook samen aan de slag in een authentiek Zwitsers huiskamerrestaurant in de bergen. We hebben er erg veel geleerd. Enkele maanden na ons vertrek heeft die zaak trouwens een ster gekregen, op basis van een beoordeling van Lisa's bediening, en mijn gerechten (lacht)."





Kleinschalig

Diezelfde huiselijke sfeer vinden de twee ook voor hun eigen restaurant enorm belangrijk. "Hier dus zeker geen stijve bedoening. Omdat we het allemaal zelf zullen doen, willen we het, zeker in de opstartfase, allemaal wat kleinschaliger houden - met tot maximaal 16 couverts per shift. We zullen ook met één, ongeveer maandelijks wijzigend, vast menu werken, waarbij de klant de keuze tussen vis en vlees zal hebben. 's Middags mikken we vooral op zakenmensen om hier tussen 12 en 14 uur een snelle lunch tot vier gangen te komen nuttigen. Tijdens de avondshift vanaf 18 uur mag het allemaal wat meer op het gemak, en serveren we tot acht verschillende gangen", legt het koppel uit. "Dagverse, lokale producten worden daarbij ons handelsmerk: vlees van de Wezemaalse slager, groenten van de groenteboer uit Rotselaar, en wijnen ingevoerd door de geprezen wijnhandel van slechts enkele kilometers verderop."





'De Wald'

"De naam van ons 'eerste kindje'? Die werd door een vriendin aangebracht", zegt Lisa. "Walter heet officieel Ewald. Maar hier in Rotselaar noemt iedereen hem Wally, of 'de Wald'. We vonden het wel een goede, korte krachtige naam, die makkelijk in de mond ligt. Vandaar: Resto Wald."





Een eigen culinaire ster ambiëren de jonge ondernemers niet. "Nee joh, da's zeker niet meteen ons doel", wuift chef Walter de vraag met een Nederlandse lach weg. "Laat ons maar gewoon lekker doen wat we leuk vinden: heerlijk koken, en de gasten gepast en vriendelijk bedienen."





Meer info: www.restowald.be.