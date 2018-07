Koninklijke Harmonie Rotselaer's Ware Vrienden bestaat bijna 140 jaar 26 juli 2018

De Koninklijke Harmonie Rotselaer's Ware Vrienden werd opgericht in 1879 en is daarmee een van de oudste verenigingen die Rotselaar rijk is. Onder leiding van een professionele dirigent studeren ze elke maandagavond een divers repertorium in. Bij deze harmonie is er ruimte voor initiatief en creativiteit. Er wordt steeds geprobeerd om samen dingen te organiseren, waarbij muziek in zijn totaliteit op de eerste plaats komt. De Ware Vrienden zorgen ook voor opleiding dankzij hun muziekschool. Je kan er terecht voor een gepersonaliseerde opleiding. Meer info via http://www.rotselaerswarevrienden.be of info@rotselaerswarevrienden.be.





(SVDL)