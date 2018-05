Kom top-10 'beste ideeën' te weten 22 mei 2018

De gemeente Rotselaar stelt op maandag 28 mei de resultaten voor van het online ideeënplatform 'Maak jouw buurt mee'. Begin februari lanceerde de gemeente het ideeënplatform, met als doel zoveel mogelijk inwoners in de aanloop naar een nieuwe beleidsperiode de kans te geven mee te denken over de toekomst van Rotselaar. Op 28 mei worden de eindanalyse en de top-10 van populairste ideeën aan de gemeenteraad voorgesteld. Iedereen is op deze voorstelling welkom. Ze vindt plaats op de tweede verdieping van GC de Mena, Provinciebaan 2. Aanvang om 19.15 uur. Het platform kan worden geraadpleegd via rotselaar.citizenlab.co. (SPK)