Kleurrijke wimpels moeten dorpskernen mee aantrekkelijker maken 25 april 2018

02u52 0 Rotselaar De dorpskernen van Rotselaar, Rotselaar-Heikant, Werchter en Wezemaal werden recent verfraaid met vlaggenwimpels. Het is een van de acties die het gemeentebestuur doet om een nieuwe wind doorheen de kernen van de gemeente te laten waaien.

"De vlaggen passen in de uitrol van een stappenplan voor de versterking van de kernen. Het is een van de stappen om de kernen aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners, bezoekers als handelaars", legt schepen van Lokale Economie Christel Hendrix (Open Vld) uit. "Nu het weer de mensen naar buiten lokt en ook het kermisseizoen voor de deur staat, geven de vlaggen de dorpskernen een specifieke eigenheid waar we trots op zijn. Trots is dan ook het handelsmerk van onze mooie gemeente. 'Trots' werd eerder dan ook de nieuwe naam van het gemeentelijk magazine. De wimpels zijn een kleurrijke manier om de kernen op te fleuren en zijn bovendien onderhoudsvriendelijker dan bijvoorbeeld bloemen en planten." (SPK)