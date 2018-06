Kinderen openen nieuwe speeltuin aan 'de Plas' 29 juni 2018

Op recreatiedomein Ter Heide in Rotselaar is gisteren een nieuwe speeltuin in gebruik genomen. De speeltoestellen aan sporthal De Meander werden ingespeeld door de leerlingen van de gemeentelijke basisschool uit Rotselaar-Heikant.





"Deze speeltuin is een extra troef voor het recreatiedomein", weet schepen van Jeugd Jelle Wouters (CD&V)."De speeltuigen zijn door de kinderen van Rotselaar zelf gekozen tijdens een tekenwedstrijd. De kindergemeenteraad heeft uiteindelijk over de definitieve inrichting beslist. Zo heeft de speeltuin onder andere een klimpiramide, een duo-kabelbaan, een uitgebreid avonturenparcours, een grote speeltoren, een speelhuis en schommels. De speeltoestellen hebben een natuurlijk uitzicht en passen goed in het groene karakter van het recreatiedomein."





De kinderburgemeester mocht het lintje doorknippen en testte als eerste de speeltuin uit. "Onze kindergemeenteraad vroeg dit jaar om een speeltuin met leuke en avontuurlijke speeltuigen. We zijn dus blij dat de gemeente naar ons heeft geluisterd en we zelf ook de speeltoestellen mochten kiezen", vertelt Jonas De Souter (10). "Rotselaar telt veel jonge gezinnen met kinderen. Zij zullen voortaan aan 'de Plas' van heel wat extra speelplezier kunnen genieten", besluit schepen Wouters.





De gemeente heeft zeventigduizend euro geïnvesteerd in de speeltuin. (SPK)