KFC Werchter organiseert steakdagen Stefan Van de Weyer

22 maart 2019

Voetbalclub KFC Werchter organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 maart zijn jaarlijkse steakdagen. Op het menu staan lekkere steaks met diverse sauzen of natuur, stoofvlees, vol-au-vent of scampi’s van het huis. Als voorgerecht serveren de voetballers en de bestuursleden de bezoekers dampende soep. Uiteraard is er ook een lekker nagerecht bij inbegrepen. Op zaterdag is iedereen welkom vanaf 17 uur, op zondag staan vanaf 11.30 uur de kookpotten op het vuur.