Kater ontsnapt aan langzame dood dankzij hond buren 05 februari 2018

Een dierenbeul liet zich van zijn slechtste kant zien in de Kwikstaartweg in Heikant. Hij heeft een kat, Billy, gevangen in een kooi. Hij heeft het het dier daarin vastgemaakt met behulp van een metalen kruis. Gelukkig heeft de hond van een buur de kater in de kooi ontdekt en Billy heeft de marteling overleefd. Na een controle bij de dierenarts bleek de kater onderkoeld en in shock, maar nu is hij thuis aan het herstellen. "We wonen in een rustige en veilige buurt, maar nu blijkt hier een kattenbeul en regelrechte psychopaat te wonen. Billy is gevonden op honderd meter van onze woning. Zijn lijdensweg speelde zich vlakbij af, onzichtbaar vanaf de weg. Hij is goed doorvoed, gecastreerd en veroorzaakt geen overlast. Ik dien bij de politie een klacht in tegen onbekenden", reageert de eigenares. (SVDL)