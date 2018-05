Kappers knippen voor Think Pink tijdens kermis 22 mei 2018

02u28 0

Rotselaar Kermis staat op 25, 26 en 27 mei garant voor drie dagen boordevol activiteiten in het verkeersvrije dorpscentrum.





De kermisdriedaagse start op vrijdag om 14.30 uur met een seniorendansnamiddag. Om 17 uur begint de avondmarkt met optredens. 'Feest in de tent' met Rotselaar Zingt en coverband vangt aan om 21 uur. Op vrijdagavond is er op initiatief van het Kermiscomité eveneens een 'Openluchtlucht Kapsalon' ten voordele van de Think Pink- borstkankeractie. Vijf Rotselaarse kappers zullen er te midden van de kermisattracties op professionele wijze lange haren knippen, die aan de Geef om Haar-actie van Think Pink worden geschonken. Op zaterdagavond staan de PM soundband en Danny Fabry vanaf 21 uur in de feesttent. Op zondag is er vanaf 8 uur opnieuw een rommelmarkt. Ook de ondertussen al traditionele Oldtimer-Tractorshow is van de partij op de kermis. De landbouwjuweeltjes doen tijdens een rondrit onder meer Wakkerzeel en Haacht aan, en zullen voor het eerst ook aan het nieuwe Festival Park Werchter passeren. De geplande slotrit van het Kampioenschap van Rotselaar voor dorpelingen, op zaterdag, werd wegens niet-vergund geannuleerd. De wedstrijd voor Dames Jeugd zal op zaterdagnamiddag (15 uur) wel plaatsvinden. (SPK)