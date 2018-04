Kalme wei transformeert in recreatiesite FESTIVAL PARK WERCHTER KLAAR VOOR GROOTSE OPENING SVEN PONSAERTS

12 april 2018

02u37 0 Rotselaar In Werchter wordt op zondag 6 mei het langverwachte Festival Park Werchter officieel ingehuldigd. Daarmee krijgt de weide van Rock Werchter ook buiten het festivalseizoen een blijvende recreatieve invulling. Iedereen is die namiddag welkom om het nieuwe landschapspark met wandeldreven te ontdekken.

De transformatie van de voormalige koeienweide tot landschapspark met lange, verharde wandeldreven, jonge bomen en struiken is duidelijk zichtbaar. Jarenlang werd er hard gewerkt om de legendarische festivalweide om te vormen tot een 24 hectare groot landschapspark, meteen ook een van de meest moderne festivalsites ter wereld.





Eigenaar Werchter Park spaarde daarbij kosten noch moeite. Onder meer zo'n 1,3 km aan volwaardige wegen, bijhorende riolering en alle mogelijke nutsvoorzieningen over en rond de weide werden aangelegd. Voor de nieuwe dubbele bomendreven, waarin buiten de festivalperiode vrij kan worden gewandeld en gefietst, werden ruim 500 parkbomen geplant. Met de herinrichting werd meteen ook werk gemaakt van een efficiënte drainage: kilometerslange rioleringsbuizen, 'open molsgoten' en regenwatertunnels moeten, naast een doordachte nivellering van het terrein, een modderloze weide garanderen.





Rondleiding en picknick

Nieuw is dat het park voortaan ook door derden kan worden gebruikt als 'polyvalente evenementenlocatie' voor laagdynamische sociaal-culturele of recreatieve activiteiten.





Het vele werk is nu klaar. En dat verdient een feestje. Op zondag 6 mei nodigen Werchter Park, festivalorganisator Live Nation en de gemeente Rotselaar alle geïnteresseerde inwoners van Rotselaar en Haacht uit op een 'Open Parkdag'. Van 13 tot 18 uur is iedereen welkom voor een aangename namiddag in het vernieuwde Festival Park. Doorheen de namiddag worden er verschillende rondleidingen georganiseerd. Wie vooraf reserveert, krijgt er een woordje uitleg over de gerealiseerde werken. Vervolgens verkent men het nieuwe Festival Park op eigen tempo. Wie wil brengt een picknick mee. Uitgezonderd tijdens de sluitingsperiodes in het muziekfestivalseizoen en bij occasionele laagdynamische evenementen zal het park voor iedereen dagelijks toegankelijk zijn tussen zonsop- en zonsondergang.De eveneens volledig vernieuwde inkomzones langs de Haachtsesteenweg zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Een auto- en fietsenparking is er aan de overkant van het Festival Park, bij De Wip.





Inschrijven voor de begeleide rondleidingen van zondag 6 mei is wel noodzakelijk en kan vanaf 16 april tot en met zondag 29 april via www.werchterpark.be.





Het Werchterse festivalseizoen opent dit jaar op 16 juni met Werchter Boutique.