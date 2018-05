Jubilerende vrijwilligers Rode Kruis in de bloemetjes gezet 19 mei 2018

Het Rode Kruis van de afdeling Haacht, dat ook instaat voor de gemeenten Tremelo, Rotselaar, Keerbergen en Boortmeerbeek, heeft onlangs naar jaarlijkse gewoonte haar jubilerende vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Willy Vermaelen werd omwille van zijn ondertussen al 45-jarig vrijwilligersschap gehuldigd. Samen met zijn partner en voorzitter Viviane Thijs zet hij zich al zolang voor de afdeling in. Brenda Keulemans is reeds 25 jaar als vrijwilliger actief, en Johny Van Gestel 20 jaar. Heidi adams draait al tien jaar vrijwillig in de werking van het Rode Kruis Haacht mee.





(SPK)