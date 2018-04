Jonge 'zeemeerminnen' starten cursusreeks 23 april 2018

In Zwembad Sportoase Ter Heide startte zaterdag de eerste lessenreeks van de 'Mermaid School' in onze regio. Zes jonge 'zeemeerminnen in spe' tussen de zes en tien jaar oud trokken voor het eerst de staart aan. "We leerden al meteen met de staartvin op de buik, zij en rug zwemmen. En bubbelzwemmen onder water!", klinkt het enthousiast bij de uitsluitend uit meisjes bestaande groep. "De bedoeling is zo elegant als een meermin door het water te leren bewegen, iets wat niet zo makkelijk is als het lijkt", legt 'mermaid' Eveline Peeters uit. "We leren spelenderwijs de juiste zwemtechniek aan, en oefenen om bij problemen veilig uit de staart te geraken."





Deze eerste reeks lessen was zowel in Rotselaar als Leuven meteen volzet, met wachtlijsten tot gevolg. Er komen dus zeker nog lessen van de 'Mermaid School'.





(SPK)