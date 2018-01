Johan Swinnen geeft lezing 'De lange tocht' 27 januari 2018

Rotselaars kankerspecialist professor dr. Johan Swinnen geeft op woensdag 7 februari in eigen gemeente een lezing over zijn lange looptocht van afgelopen zomer naar Santiago de Compostella en het wetenschappelijk onderzoek en de behandeling van kanker.

De 52-jarige Rotselaarse oncoloog en kankeronderzoeker liep gedurende 32 dagen elke dag twee marathons richting het bedevaartsoord, 2.400 kilometer van Leuven: een onwaarschijnlijke prestatie die hij onder meer leverde om alle kankerpatiënten, en in het bijzonder ook zijn zoon Pieter, die al vijf jaar tegen een kwaadaardige hersentumor vecht, een hart onder de riem te steken. Swinnen schreef naar aanleiding van zijn looptocht ook het boek 'De lange tocht - Er is hoop in de strijd tegen kanker: het beest raakt overwonnen'. De opbrengst van dit boek gaat integraal naar het Leuvense Kankerfonds. De lezing op uitnodiging van de Gezinsbond Rotselaar vindt plaats in Zaal Sportoase, Torenstraat 115 in Rotselaar, en vangt aan om 20 uur. De toegang, eveneens ten voordele van het Leuvens Kankerfonds, bedraagt 5 euro. Meer info: www.gezinsbond.be/rotselaar. (SPK)