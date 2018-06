Jeugdraad bevraagt 12- tot 18-jarigen over verkiezingsthema's 22 juni 2018

De Jeugdraad van Rotselaar gaat naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen alle 12- tot 18-jarige jongeren uit de gemeente bevragen. Met de grootschalige online enquête 'Serious Talk' wil het een beeld krijgen over hoe de Rotselaarse jeugd onder meer over thema's als Mobiliteit, Veiligheid en Onderwijs denkt. "Elke politieke partij zegt dat ze de mening van kinderen en jongeren belangrijk vindt. Als Jeugdraad willen we daarom dat het duidelijk wordt waar onze jeugd van wakker ligt", kadert Yasmine Goossens, voorzitster van de Rotselaarse Jeugdraad. "We zullen er daarnaast op toezien dat het toekomstige beleid beantwoordt aan de noden en vragen van onze kinderen en jongeren." Vanaf deze week krijgen alle 12- tot 18-jarige inwoners een postkaart om aan de enquête deel te nemen. Daarmee vallen trouwens enkele prijzen mee te winnen, waaronder filmtickets en een dagticket voor Rock Werchter. (SPK)