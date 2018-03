Jean en Monique zijn gouden koppel 29 maart 2018

Jean Smits en Monique Houtevelts uit Wezemaal waren op 2 maart precies 50 jaar getrouwd. Jean (72) is net als Monique (69) afkomstig uit Korbeek-Lo. Hij werkte 34 jaar lang als informaticus bij de Generale Bank en het latere Fortis in Leuven. Monique werkte eerst als secretaresse, was 9 jaar gerante van lederwarenwinkel Maroquni en zorgde vervolgens voor het huishouden en hun zoon en dochter. Er kwamen ook zes kleinkinderen. Jean was zeker 20 jaar actief bij voetbalclub Rapide Wezemaal, waarvoor hij de 'public relations' verzorgde. Nu interesseert hij zich nog vooral in stamboomonderzoek en robotica. Monique doet met haar vriendinnenclubje thuis tweemaal per week aan naaiwerk.





(SPK)