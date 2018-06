Invoering 55 euro afval- en reinheidsbijdrage 12 juni 2018

02u29 1 Rotselaar De gemeente Rotselaar is genoodzaakt een afval- en reinheidsbijdrage in te voeren. Elk gezin zal voortaan een forfaitaire bijdrage van 55 euro per jaar moeten betalen.

Daarmee wil de gemeente een deel van het jaarlijks tekort in de financiering van de afvalverwerking recupereren. "De DifTar-bijdragen die via EcoWerf worden betaald voor de inzameling van afvalstoffen via de huis-aan-huis-ophaling en twee gemeentelijke recyclageparken dekken de werkelijke kostprijs van de huisvuilophaling en -recyclage niet", zo stelt de gemeente. "Omdat de door de Vlaamse overheid vastgelegde maximumtarieven (te) laag zijn, is er een grote kloof tussen de inkomsten uit afval en de ongeveer een miljoen euro kosten van de ophaling, verwerking en recyclage. De gemeente streeft zoveel mogelijk naar een kostendekkend systeem en is dus genoodzaakt een afval- en reinheidsbijdrage van 55 euro per afvalpunt te vragen." Ook na de invoering betaalt de gemeente zelf nog steeds meer dan 60.000 euro per jaar, plus de kost van de recyclageparken, het reinigen van straten en goten en het ledigen van alle publieke afvalbakken. (SPK)