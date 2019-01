Internaat Montfortcollege krijgt renovatie Onderwijsminister Crevits (CD&V) geeft 1 miljoen euro subsidie KAR

18 januari 2019

17u57 0 Rotselaar Het oude internaatsgebouw van het Montfortcollege in Rotselaar wordt gerenoveerd. Onderwijsminister Hilde Crevits trekt daarvoor 1 miljoen euro subsidies uit. Het internaat komt met 800.000 euro eigen middelen op de proppen om het gebouw energiezuiniger en comfortabeler te maken.

“Al het betonrot zal weggewerkt worden en we gaan overal dubbele beglazing voorzien met zonnewering”, verduidelijkt algemeen directeur Tuur Troch. “Het gebouw staat er nu zo’n twintig jaar en het was hoog tijd dat we energiebesparende maatregelen zouden nemen. Zo komt er ook een nieuw dak om de energiekosten te drukken.” Volgens internaatsbeheerder Willy Vertessen zal het honderdtal internen weinig hinder ondervinden van de werken. “We gaan de renovatiewerken aan de slaapkamers zoveel mogelijk tijdens de vakanties laten gebeuren. We hebben niet de mogelijkheid om iedereen ergens anders te slapen te leggen. Op die manier wordt het project iets duurder en zullen de werken meer tijd in beslag nemen, maar we kunnen niet anders. Voor de studiezaal en recreatiezaal zullen we wel een andere plek moeten vinden tijdens de renovatie. Daarna krijgen we een nieuwe recreatieruimte en multimediazaal. Alles zal in verschillende fases worden uitgevoerd omdat we niet de middelen hebben om het in een keer te doen”, legt Vertessen uit.

“Het internaat kan niet bestaan zonder onze extra inspanningen tijdens de vakanties. Wij moeten nu 40% zelf ophoesten voor de renovatie. Naar de toekomst toe moeten wij middelen blijven genereren. Wij organiseren vooral sport- en taalkampen als er geen lessen zijn. Daardoor kunnen wij projecten als deze opstarten. Onze opvoeders worden ook maar deels gesubsidieerd. Hopelijk komt daar in de toekomst verandering in.” De werken aan het internaatsgebouw starten volgend jaar en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Algemeen directeur Tuur Troch hoopt ten laatste in 2021 het lintje te kunnen doorknippen. Het Montfortcollege heeft nog een ander bouwproject lopen. Aan de oude kapel zal een nieuwe sportzaal worden opgetrokken. Dat project zit nog in een ontwerpfase en zal ten vroegste voor over drie jaar zijn.