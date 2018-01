Interesse in de varkenskop slinkt DIT WEEKEND TRADITIONELE VERKOOP VOOR FEEST HEILIGE SINT-ANTONIUS, MAAR SVEN PONSAERTS

02u28 0 Sven Ponsaerts Johan Lambrechts gaat bij Ivo Vandeborne de varkenskoppen al eens bekijken. Rotselaar In Rotselaar is er zaterdag, tijdens de viering van de Heilige Sint-Antonius, naar jaarlijkse gewoonte weer een varkenskoppenverkoop per opbod. Het gebruik, dat al vanuit de 17de eeuw dateert, dreigt door een slinkende interesse echter langzaam aan te verdwijnen. "Wie wél nog puur varkensvlees eet, weet niet meer hoe de kop te bereiden", zegt Johan Lambrechts van het organiserende Davidsfonds.

Het Davidsfonds, de Landelijke Gilde en het zangkoor Sint-Cecilia uit Rotselaar vieren nu zaterdag naar jaarlijkse gewoonte het 'feest van de Heilige Sint-Antonius' - een gebeuren waarbij er na de hoogmis aan het kerkportaal traditioneel varkenskoppen per opbod worden verkocht. "Al sinds de 17de eeuw, sommigen zeggen zelfs al sinds 1477, worden er hier in Rotselaar rond het feest van Sint-Antonius varkenskoppen en boter 'geofferd', om na de hoogmis per opbod te worden verkocht", vertelt Johan Lambrechts van het organiserende Davidsfonds.





Sven Ponsaerts

'Toontje en zijn verken'

"Zoals zoveel oude tradities dreigt ook onze varkenskoppenverkoop 'Toontje en zijn verken' echter langzaam aan te verdwijnen", beseft ook de organisator. "Hoewel het echt zéér lekker is, heeft men tegenwoordig niet meer de gewoonte om nog puur varkensvlees te eten. En hoewel het eigenlijk traditie is dat de koper de kop ook zelf bereidt, weten nog maar weinigen hoe zo'n varkenskop klaar te maken, of ontbreekt de interesse in de toch wel tijdrovende en omslachtige bereiding tot geperste kop, of zwarte pensen. Zo'n kop vraagt na schoonmaak een kooktijd van zo'n 4 tot 5 uur. En het ontbenen dat erop volgt is niet bepaald een smakelijk zicht", weet Lambrechts uit ervaring. "Zelf bereid ik wel eens geperste kop, nog volgens mijn grootmoeders recept: mét toevoeging van onder meer wat stoofvlees én een stukje oren en poten aan het kookproces. Zéér lekker. Maar zoals dat ook met boksring het geval is, heeft de vrouw meestal niet graag dat zo'n bereiding in haar keuken gebeurt. Zelf waag ik me er meestal dan ook tijdens de nachtelijke uren aan, zodat 's ochtends alles weer netjes opgekuist is", lacht Lambrechts.





Chocolade varkenskop

Gezien de afnemende populariteit van de varkenskoppen, worden ze sinds enkele jaren deels vervangen door andere producten. "Die twee halve, en een hele kop moeten we nog wel verkocht krijgen", meent Lambrechts. "Maar voor wie liever niet met zo'n afgesneden kop naar huis trekt, zijn er onder meer ook pensen, groenten, fruit en pralines. Dit jaar verkopen we ook een redelijke grote chocolade varkenskop. Wellicht zijn er daar meer gegadigden voor. Om een breder publiek aan te spreken, verplaatsten we 'Toontje en zijn verken' voor het tweede jaar op rij van de zondagochtend naar de zaterdagavond."





120 tot 150 euro

Echt goedkoop is zo'n (echte) varkenskop ook niet. "Er wordt uiteindelijk meestal zo'n 120 tot 150 euro voor betaald. Enkele jaren geleden werd voor een volledige zelfs het recordbedrag van 200 euro geboden. Samen met de omhaling in de kerk en de bijhorende drank- en pralineverkoop kon zo vorig jaar toch maar mooi 2.130 euro worden ingezameld." Waar de opbrengst vroeger in het offerblok van Sint-Antonius verdween, gaat het geld nu naar sociale projecten waaraan mensen uit Rotselaar actief meewerken. Dit jaar zal de opbrengst naar de Wezemaalse ontwikkelingshelper Katrien Ghoos, momenteel voor het Wereldvoedselfonds actief in Pakistan, en het UNICEF Kinderfonds gaan.





De varkenskoppenverkoop 'Toontje en zijn verken' vindt zaterdagavond rond 18.45 uur, na de eucharistieviering van 18 uur, plaats op het kerkplein aan de Sint-Pieterskerk van Rotselaar.





Meer info: www.rotselaar.davidsfonds.be.