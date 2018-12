Inbrekers stelen twee laptops en juwelen Stefan Van de Weyer

27 december 2018

14u29 0 Rotselaar In de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) waren inbrekers tijdens de kerstperiode twee keer actief, namelijk in Rotselaar. Ze hadden het voornamelijk voorzien op juwelen en kleine elektronica.

Op Rigessel in Wezemaal drongen ze in een huis binnen door aan de achterzijde een schuifraam te forceren. Ze doorzochten meerdere kamers in het pand, op het eerste zicht verdwenen er enkel juwelen.

Inbrekers maakten vervolgens ook nog buit uit een woning op de Leuvensebaan in Rotselaar. Ze drongen binnen via het badkamerraam. Ze kamden de hele woonst uit en maakten twee laptops buit, die ze aantroffen in een bureauruimte.