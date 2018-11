Inbreker betrapt Andreas De Prycker

16 november 2018

In de Kwellenbergstraat in Rotselaar stelde de heer des huizes woensdagavond omstreeks 19.45 uur vast dat er een man de trap opliep toen hij thuiskwam. De bewoner liep naar zijn buur om hulp. Toen de politie ter plaatse was gekomen, was de indringer al weg. De volledige woning werd doorzocht. De politie kwam nog ter plaatse met de speurhond, maar dat spoor liep dood.