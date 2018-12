Inbraken in Heikant ADPW

11 december 2018

Inbrekers hebben de afgelopen dagen verschillende keren ingebroken aan de Heikant in Rotselaar. In een woning aan de Steenweg op Gelrode konden ze 200 euro en juwelen meenemen. Aan dezelfde steenweg werd dit weekend nog een inbraak vastgesteld. De buit is nog niet gekend. Ook in de nabijgelegen Kerkweg werd ingebroken. De inbrekers forceerden een raam en konden de woning betreden, maar konden op het eerste gezicht geen buit maken. Ook in de Vakenstraat werd een inbraakpoging vastgesteld.