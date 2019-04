Inbraak tijdens afwezigheid bewoners ADPW

11 april 2019

10u20

Aan het Bergenhof in Rotselaar werd woensdag omstreeks 16.25 uur een diefstal uit een woning vastgesteld. De buurman stelde tijdens renovatiewerken vast dat het raam en het schuifraam van de buren open stond. Aangezien de buren met vakantie waren, vermoedde de man dat er een inbraak gebeurd was. Dat bleek te kloppen: de inbrekers doorzochten heel wat kasten en lieten wanorde na in de slaapkamer. Er werden juwelen gestolen. Het schuifraam vertoonde inbraakschade. Uit het buurtonderzoek bleek dat er niemand iets gezien of gehoord had. Het labo werd in kennis gesteld van de feiten.