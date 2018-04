Inbraak in tuinhuis 11 april 2018

Inbrekers hebben tuingerief gestolen uit een tuinhuis in de Stenenkruisbosweg in Wezemaal bij Rotselaar.





Ook aan het Everveld in het nabijgelegen Gelrode werd tuingerief uit een tuinhuis gestolen. Een gedeelte van de buit kon bij de buurman worden teruggevonden.





