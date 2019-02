Inbraak bij Sol et Vita ADPW

08 februari 2019

10u08

Inbrekers hebben kleingeld gestolen uit de natuurvoedingswinkel Sol et Vita, in de Galgenstraat in Wezemaal. De inbrekers konden zich toegang tot de woning verschaffen door een zijdeur te forceren. De politie stelde een proces-verbaal op.