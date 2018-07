In de rij voor selfie met 'Woodman'-hipster 09 juli 2018

Zowat het hele weekend lang stond er op de weide een rij wachtenden voor de promostand van KBC. Dat had alles te maken met 'The Woodman'.Heel wat festivalgangers wilden immers maar wat graag een selfie met de reusachtige houtsculptuur van de hand van Rotselaars kunstenaar Pieter Janssens. "Ik maakte deze vierenhalve meter hoge installatie, geïnspireerd op een hipster met lange baard, op vraag van KBC. Die wilde voor Rock Werchter een artistieke installatie", vertelt de kunstenaar. "Ook vorig jaar was de houten reus hier al te zien. Maar toen nog zonder blauwe hoed. Omdat KBC dit jaar als gadget een blauwe cowboyhoed uitdeelt, kreeg ook The Woodman zo'n exemplaar. Handig natuurlijk ook om bij dit weer het hoofd 'koel' te houden." De kunstenaar werkte zo'n vier weken aan de installatie, die volledig uit recuperatiehout werd opgetrokken. Gezien het succes zal The Woodman wellicht ook volgend jaar de weide sieren. (SPK)