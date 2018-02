Honderden veldlopers strijden aan 'de Plas' 12 februari 2018

Het was gisteren een veldloophoogdag in Rotselaar. Aan de Plas van recreatiedomein Ter Heide vond voor de vijfde keer de Easykit CrossCup plaats. Honderden lopers streden er in zowat alle categorieën voor het Kampioenschap van Vlaanderen. Na een recreatieve jogging van 5 km voor zowel geoefende als minder geoefende joggers en het Vlaams Kampioenschap Veldlopen voor Atleten Met een Handicap was het aan de jongeren, de 'Sterren van Morgen', om zich op het zandstrand aan het Rotselaarse meer de ziel uit het lijf te lopen. Aan de wedstrijden voor benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren namen honderden lopertjes deel. Na de middag streden de junioren, senioren en masters aan de Meander voor zowel het klassement van het CrossCup-regelmatigheidscriterium, als de Vlaamse veldlooptitels. Bij de Senioren voegde Soufiane Bouchikhi nog een overwinning toe aan zijn indrukwekkend seizoen. Bij de vrouwen verraste Sofie Van Accom door het te halen voor Imana Truyers. (SPK)