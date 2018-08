Hinder door asfalteringswerken Stationsstraat 07 augustus 2018

02u25 0 Rotselaar In Rotselaar krijgt de Stationsstraat vanaf vandaag een nieuwe asfaltlaag. Daardoor zal er tot en met vrijdagochtend 10 augustus hinder zijn op de verbindingsweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt het wegdeel tussen de rotonde van de Aarschotsesteenweg (N19) en het kruispunt met de Torenstraat (Mena) aan. De uitvoering van de werken is gepland tijdens de nachten van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 augustus, telkens van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Doorgaand verkeer van de rotonde richting het centrum van Rotselaar blijft altijd mogelijk. In de andere richting wordt het verkeer omgeleid via de Torenstraat, de Steenweg op Wezemaal, de Langestraat en de Aarschotsesteenweg. De plaatselijke handelaars en de ambachtelijke zone Den Teugel blijven tijdens de werken bereikbaar. De Lijn voorziet een aparte omleiding voor de bushaltes aan de Stationsstraat.





De rotonde van de Aarschotsesteenweg is niet inbegrepen in de werken, en blijft dus toegankelijk voor alle verkeer. (SPK)