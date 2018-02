Herwig Pierre trekt lijst Groen Rotselaar 03 februari 2018

03u09 0 Rotselaar In Rotselaar hebben de leden van Groen gemeenteraadslid Herwig Pierre afgelopen weekeinde tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober verkozen. OCMW-raadslid Liesbet Serneels, Bart Lemmens en Ilse Vervloesem vervolledigen de top 4. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid Jeroen Degent.

"Zo hebben we met Groen Rotselaar een sterk team, met ervaren rotten en enthousiaste nieuwkomers", weet Lijsttrekker Herwig Pierre. "We hebben we de voorbije maanden en zelfs jaren veel geluisterd naar de inwoners van Rotselaar, Wezemaal en Werchter. Belangrijk voor ons is een betere aanpak van de kernversterking. Daar loopt het nu grondig fout. We weten dat het anders kan: meer woningen in de kern, maar toch respect voor wie er vandaag woont en een betere publieke ruimte voor jong e¿n oud."





Andere speerpunten zijn een betere ondersteuning van mantelzorgers, een goed uitgebouwd Huis van het Kind, het behoud van de natuur en open ruimte en het centraal stellen van fietsers en voetgangers in het verkeersbeleid. "We staan klaar om in de toekomst mee te zorgen voor een menselijker, eerlijker, gezonder en groener beleid", aldus nog Pierre. (SPK)