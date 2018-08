Herman en Rachel vormen gouden paar 07 augustus 2018

Herman Geeraerts en Rachel Valkenaers uit de Hoevestraat in Rotselaar hebben hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Ze trouwden op 26 juli 1968. Herman (74) is afkomstig uit Rotselaar en werkte zo'n 50 jaar lang als zelfstandig schrijnwerker. Rachel (74) werd eveneens in Rotselaar geboren, en werkte een tiental jaar in een naaiatelier in Leuven. Herman gaat nu nog graag kaartspelen en een pintje drinken. Rachel heeft altijd veel getuinierd.





(SPK)