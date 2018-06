Harmonie start kinderorkest 'De Ceciliaantjes' 08 juni 2018

02u33 0

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Rotselaar start in september met 'De Ceciliaantjes': een nieuw muzikaal initiatief voor jonge muzikanten tussen 8 en 12 jaar. Het gloednieuw orkest richt zich op jonge muzikanten die nog maar recent zijn begonnen met een opleiding blaasinstrument of slagwerk. Op zaterdag 9 juni is er van 15 tot 16 uur alvast een eerste kennismakingsrepetitie in Harmoniezaal Concordia, langs de Stationsstraat in Rotselaar. Daar vinden vanaf 15 september ook elke zaterdagnamiddag de repetities onder leiding van een professionele dirigent plaats.





Alle jonge muzikanten zijn welkom op de kennismakingsrepetitie (blaasinstrument zelf mee te brengen). Een gratis drankje is voorzien. Meer info: www.ceciliaantjes.sintceciliarotselaar.be. (SPK)