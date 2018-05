Hanewijk heeft eigen joggingclub 29 mei 2018

De Hanewijk uit Werchter (Rotselaar) jogt voortaan met haar eigen joggingclub. De club groeide enkele maanden geleden uit de Kermisloop die het buurtcomité jaarlijks organiseert. "Iedereen die graag loopt, is welkom. Intussen tellen we toch al een 20-tal sportievelingen, die in verschillende niveaugroepjes de weg op gaan", zeggen bezielers Kurt Decoster en Luc Cauwenberghs. De buren van B&B Hanewijk staken de sportievelingen mee in een nieuwe, flashy outfit. Jogclub Hanewijk loopt zowel op zondagochtend vanaf 10 uur, als op woensdagavond vanaf 19.45 uur. Samenkomst telkens aan het buurtontmoetingspunt van de Hanewijk.





