Gust en Julienne zijn 50 jaar getrouwd 12 april 2018

Gust Peeters en Julienne Witters uit de Molenbaan in Wezemaal (Rotselaar) trouwden op 10 april 1968 en vieren dus hun gouden huwelijksverjaardag. Gust (75) is afkomstig uit Tielt-Winge en gaf eerst les in de Parkschool in Heverlee (Leuven). Vervolgens was hij nog 25 jaar lang directeur van de school voor buitengewoon onderwijs. Julienne (72) groeide op in Heist-op-den-Berg en was daar ook 30 jaar lang bediende bij bouw- en interieurzaak Heylen. Het koppel kreeg twee kinderen, en er kwamen ook drie kleinkinderen. Gust is nog actief bij de wielerclub van Wezemaal. Julienne leest graag en houdt ervan voor de kleinkinderen te zorgen.





(SPK)