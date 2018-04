Grotere schoolbus naar Montfortcollege 26 april 2018

Holsbeeks schepen van Onderwijs Dimitri Casteleyn (sp.a), ook werkzaam bij vervoersmaatschappij De Lijn, heeft zijn werkgever kunnen overtuigen om een grotere schoolbus in te leggen vanuit Nieuwrode naar het Montfortcollege in Rotselaar.





"Het aantal kinderen dat vanuit onze gemeente naar het Montfortcollege in Rotselaar trekt, is aanzienlijk", vertelt Casteleyn, die als toenmalig mobiliteitspromotor De Lijn kon overtuigen om een schoolrit in te leggen vanuit Nieuwrode naar het Montfortcollege. "Al heel snel bleek dat een schot in de roos te zijn. Het aantal gebruikers steeg jaar na jaar. Onlangs werd ik door ouders aangesproken over het feit dat de bus tijdens de wintermaanden zijn limiet had bereikt en er werd gevraagd naar een oplossing. Daarom ging ik met De Lijn rond de tafel zitten om een oplossing uit te zoeken. Ik ben bijzonder blij te kunnen melden dat het probleem van overbezetting binnenkort opgelost is", vertelt Casteleyn.





Vanaf 1 september zal op de schoolrit naar het Montfortcollege Rotselaar een groter voertuig worden ingezet, waardoor de capaciteit aanzienlijk groter wordt. "Het verheugt me dat ik, samen met De Lijn, een oplossing heb kunnen uitwerken voor de vraag van ongeruste ouders en de schoolgaande jeugd, maar hiermee ook kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit aan de school", klinkt het nog bij Casteleyn.





(ADPW)