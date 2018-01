Gratis workshop programmeren voor jongeren 02u26 0

De non-profit beweging CoderDojo houdt nu zaterdag in Rotselaar een gratis workshop (leren) programmeren voor kinderen en jongeren die gefascineerd zijn door ICT.





Geïnteresseerden tussen 7 en 18 jaar krijgen er onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers verschillende vormen van programmeren aangeleerd. Naast het stimuleren van de ICT-vaardigheden wil CoderDojo ook inzetten op teamwork en het ontplooien van sociale vaardigheden. De workshop vindt plaats in GC De Mena, Provinciebaan 2 en loopt van 9.30 tot 12 uur. Inschrijven via www.rotselaar.bibliotheek.be. Ook op 24 februari, 10 maart, 21 april en 16 mei worden er op dezelfde locatie nog gratis workshops programmeren gegeven. (SPK)