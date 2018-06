Gouden huwelijk voor Luc De Zaeyer en Lieve Celis 29 juni 2018

Luc De Zaeyer en Lieve Celis uit de Eektstraat in Wezemaal (Rotselaar) zijn 50 jaar getrouwd. Luc (82) is afkomstig uit Houtave, een dorp tussen Oostende en Brugge. Hij werkte 38 jaar als bediende in de verzekeringsafdeling van de Boerenbond. Lieve (72) groeide op in het Antwerpse Emblem en zorgde voor het huishouden en hun vijf kinderen. Er kwamen ook al maar liefst 19 kleinkinderen. Luc is ondertussen al bijna 50 jaar actief in de parochiale werking in Wezemaal. Lieve doet nog graag naaiwerk.





(SPK)