Gouden huwelijk voor Hubert en Alice 06 juni 2018

Hubert Eulaerts en Alice Van der Mosen uit de Hanewijk in Werchter (Rotselaar) waren onlangs 50 jaar getrouwd. Hubert (70) is afkomstig uit Wespelaar en werkte 39 jaar lang als technicus voor brouwerij Haacht. Alice (73) werd geboren in Kampenhout en werkte onder meer in de productie van textiel, pantoffels en koperen potten. Het koppel kreeg een dochter en ook een kleindochter.





Hubert was altijd een verdienstelijk loper, die ook marathons liep. Ook Alice heeft gelopen. Zij zwemt nu nog en is ook al 20 jaar actief in de bridgeclub van Haacht.





(SPK)