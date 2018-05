Goud voor Willy Belgers en Frieda Leysen 25 mei 2018

02u27 1

Willy Belgers en Frieda Leysen uit de Aarschotsesteenweg in Wezemaal (Rotselaar) waren op 22 april precies 50 jaar getrouwd.





Willy (72) is afkomstig uit Herentals en was altijd vliegtuigtechnicus bij Sabena.





Frieda (70) groeide op in Grobbendonk en werkte enkele jaren als opvoedster. Daarna zorgde ze voor het huishouden en hun twee dochters. Er kwamen ook vier kleinzonen.





Willy is al 35 jaar lang een fervent loper, die jaarlijks tot 3.000 kilometer aflegt. Hij zeilt ook nog graag. Frieda is een amateur-kunstschilder.





(SPK)